2025年11月上旬 天王星とプレアデス星団が接近
11月上旬ごろを中心に、天王星とおうし座のプレアデス星団が接近して見える。
6月下旬ごろから両天体は5度未満まで近づいていて、7月10日ごろに最接近した。その後は天王星の順行に伴って間隔が広がったが、9月上旬に天王星が逆行に転じたことで再び間隔が縮まっていき、11月5日ごろに最接近する。双眼鏡で観察したり、望遠レンズで撮影したりしてみよう。5度未満の間隔は来年4月ごろまで続くので、長期にわたって楽しみたい。
