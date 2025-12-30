2026年1月23日 月と土星が接近
1月23日の夕方から宵、月齢5のやや細い月と土星が接近して見える。
肉眼や双眼鏡で共演の様子を楽しもう。また、両天体を天体望遠鏡で見比べるのも面白い。19時ごろには高度30度ほどとやや低くなるので、空が暗くなったら早めに観察したい。土星の環が細い様子に注目しよう。
