  1. トップ
  2. 天文現象

2026年1月23日 月と土星が接近

このエントリーをはてなブックマークに追加
2026年1月23日の夕方から宵、月と土星が接近する。

星図

1月23日の夕方から宵、月齢5のやや細い月と土星が接近して見える。

肉眼や双眼鏡で共演の様子を楽しもう。また、両天体を天体望遠鏡で見比べるのも面白い。19時ごろには高度30度ほどとやや低くなるので、空が暗くなったら早めに観察したい。土星の環が細い様子に注目しよう。

タグ

〈関連リンク〉

関連記事