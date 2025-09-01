2025年9月8日 月と土星が接近
9月8日の宵から9日の明け方、月齢16～17の満月直後の明るい月と土星が接近して見える。
肉眼や双眼鏡で共演の様子を楽しもう。また、両天体を天体望遠鏡で見比べるのも面白い。22日に衝を迎える土星は観察の好期だ。環が細くなっている様子に注目しよう。次回の共演は10月6日。
