2025年9月20日 細い月と金星が接近

2025年9月20日の未明から明け方、東の低空で細い月と金星が接近する。

9月20日の未明から明け方、東の低空で月齢28の細い月と明けの明星の金星が接近して見える。

地球照を伴った幻想的な細い月と明けの明星の共演は、数ある月と惑星の接近の中でも随一の美しさで、早起きする価値のある現象だ。肉眼や双眼鏡で眺めたり、写真に収めたりしてみよう。金星のすぐそばには大接近中のレグルスも見える。月と金星の次回の共演は10月20日。

