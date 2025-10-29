2025年11月6日 プレアデス星団食
11月6日の23時ごろから7日の1時ごろにかけて、月齢16の満月過ぎの明るい月がおうし座のプレアデス星団（M45、すばる）を隠す星食が起こる。8月16日以来の、今年3回目の夜間のプレアデス星団食だ。
東京の場合、星団中の4等星のタイゲタが月の明るい縁に潜入して隠れるのは23時39分ごろ、暗い縁から出現するのは24時（7日0時）46分ごろとなる。前後の時間を含めて、星団の星々が次々に隠れ現れる様子が見ものだ。潜入・出現の時刻や月の高度、月の縁のどこに見えるかは観察場所によって異なるので、シミュレーションで事前によく確かめておこう。
プレアデス星団は比較的明るい天体だが、満月過ぎの月明かりは強いので肉眼では見えず、双眼鏡でも見づらい。天体望遠鏡で観察すると良いだろう。今年は今回を含めて4回、夜間にプレアデス星団食が起こり、次回は12月31日。
