  1. トップ
  2. 天文現象

2025年11月6日 プレアデス星団食

このエントリーをはてなブックマークに追加
2025年11月6日の23時ごろから7日の1時ごろ、月がおうし座のプレアデス星団を隠す食が起こる。

星図

11月6日の23時ごろから7日の1時ごろにかけて、月齢16の満月過ぎの明るい月がおうし座のプレアデス星団（M45、すばる）を隠す星食が起こる。8月16日以来の、今年3回目の夜間のプレアデス星団食だ。

東京の場合、星団中の4等星のタイゲタが月の明るい縁に潜入して隠れるのは23時39分ごろ、暗い縁から出現するのは24時（7日0時）46分ごろとなる。前後の時間を含めて、星団の星々が次々に隠れ現れる様子が見ものだ。潜入・出現の時刻や月の高度、月の縁のどこに見えるかは観察場所によって異なるので、シミュレーションで事前によく確かめておこう。

プレアデス星団食の様子
プレアデス星団食の様子（図は上が天の北）。見やすさのため月は暗めに表現し、半透明で（背景の星が見えるように）描いている。画像クリックで表示拡大

プレアデス星団は比較的明るい天体だが、満月過ぎの月明かりは強いので肉眼では見えず、双眼鏡でも見づらい。天体望遠鏡で観察すると良いだろう。今年は今回を含めて4回、夜間にプレアデス星団食が起こり、次回は12月31日。

東京での見え方（「ステラナビゲータ」によるシミュレーション動画。以下同）

札幌・東京・福岡・那覇での見え方

星ナビ2025年3月号
星ナビ2025年3月号で「プレアデス星団食のシーズン」の解説、撮影方法などの記事（10ページ）を掲載

〈関連リンク〉

関連記事