  2. 天文現象

2025年9月上旬 金星とプレセペ星団が大接近

2025年8月下旬から9月上旬ごろ、未明から明け方の東北東から東の低空で金星とかに座のプレセペ星団が大接近する。最接近は9月1日ごろ。

星図

8月下旬から9月上旬ごろ、未明から明け方の東北東から東の低空で、明けの明星の金星とかに座のプレセペ星団が大接近して見える。

最接近は9月1日ごろで、約1度まで近づく。日の出60分前の高度が20度前後と低めなので、東の空が開けた場所で観察しよう。双眼鏡で眺めたり、望遠レンズで撮影したりして楽しみたい。前後の日にも観察して、金星がプレセペ星団のそばを通り過ぎていく様子を追うのも面白いだろう。

