2026年2月19日 細い月と水星が接近
2月19日の夕方から宵、西南西から西の低空で月齢2の細い月と水星が接近して見える。
肉眼でも見えるが、双眼鏡を使うと見やすくなり、月の地球照も美しく観察できる。日の入り45分後の高度が10度前後とかなり低いので、空が開けたところで眺めよう。水星は翌20日に東方最大離角を迎える。
