  1. トップ
  2. 天文現象

2026年2月19日 細い月と水星が接近

このエントリーをはてなブックマークに追加
2026年2月19日の夕方から宵、西南西から西の低空で細い月と水星が接近する。

星図

2月19日の夕方から宵、西南西から西の低空で月齢2の細い月と水星が接近して見える。

肉眼でも見えるが、双眼鏡を使うと見やすくなり、月の地球照も美しく観察できる。日の入り45分後の高度が10度前後とかなり低いので、空が開けたところで眺めよう。水星は翌20日に東方最大離角を迎える。

タグ

〈関連リンク〉

関連記事