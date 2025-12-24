  1. トップ
2026年1月3日 月と木星が接近

2026年1月3日の宵から4日の明け方、月と木星が接近する。

星図

1月3日の宵から4日の明け方、月齢14～15の明るい満月と木星が接近して見える。

肉眼や双眼鏡で共演の様子を楽しもう。また、両天体を天体望遠鏡で見比べるのも面白い。月の地形や木星の縞模様、ガリレオ衛星を観察してみよう。とくに木星は衝のタイミングで見ごろだ。次回の共演は1月31日。

