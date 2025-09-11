  1. トップ
2025年9月中旬 金星とレグルスが大接近

2025年9月中旬から下旬ごろ、未明から明け方の東の低空で金星としし座の1等星レグルスが大接近する。最接近は9月20日ごろ。

9月中旬から下旬ごろ、未明から明け方の東の低空で、明けの明星の金星としし座の1等星レグルスが大接近して見える。

最接近は9月20日ごろで、約0.5度まで近づく。満月の見かけサイズほどの間隔という大接近で、見応えがある。また、前後数日間は双眼鏡の同一視野で見ることができる。日の出60分前の高度が15度前後と低いので、東の空が開けたところで観察しよう。20日には月齢28の細い月も接近する。金星は明るいので肉眼で簡単に見えるが、レグルスは双眼鏡を使うと見やすいだろう。

