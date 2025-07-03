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2025年7月上旬 天王星とプレアデス星団が接近

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2025年6月下旬から9月上旬にかけて、天王星とおうし座のプレアデス星団が接近する。最接近は7月10日ごろ。

星図

7月上旬ごろを中心に、天王星とおうし座のプレアデス星団が接近して見える。

6月下旬から両天体は5度未満まで近づいているので、双眼鏡の同一視野で見ることができる。7月上旬は明けの明星の金星も近い。最接近する7月10日ごろ以降、天王星とプレアデス星団の間隔は広がっていくが5度以内はキープしている。9月上旬ごろから再び間隔が小さくなっていき、11月上旬ごろに再び最接近する。

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