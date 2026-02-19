2026年2月27日 月と木星が接近
2月27日の夕方から28日の未明、月齢10の上弦過ぎの月と木星が接近して見える。
周りに広がる冬の星座たちとともに、肉眼や双眼鏡で共演の様子を楽しもう。また、両天体を天体望遠鏡で見比べるのも面白い。月の地形や木星の縞模様、ガリレオ衛星を観察してみよう。次回の接近は3月26日から27日。
〈関連リンク〉
- 【特集】木星（2025～2026年）
- 星空ガイド
- 天体写真ギャラリー：天体の接近
関連記事
- 2026/02/19 2026年2月19日 細い月と水星が接近
- 2026/02/18 イオ由来のオーロラを利用して木星プラズマの形を求める
- 2026/02/13 月の水は土壌粒子内部の「すき間」で生まれる
- 2026/02/13 2026年2月20日ごろ 土星と海王星が大接近
- 2026/02/03 【特集】皆既月食（2026年3月3日）
- 2026/01/16 2026年1月23日 月と土星が接近
- 2026/01/02 2026年1月10日 木星がふたご座で衝
- 2025/12/30 2026年1月7日 レグルス食
- 2025/12/25 2026年1月3日 月と木星が接近
- 2025/12/24 2025年12月31日 プレアデス星団食
- 2025/12/01 2025年12月7日 月と木星が接近
- 2025/11/21 2025年11月29日 月と土星が接近
- 2025/11/06 2025年11月13日 レグルス食
- 2025/10/30 2025年11月6日 プレアデス星団食
- 2025/10/29 2025年11月5日 スーパームーン
- 2025/10/28 2025年11月上旬 天王星とプレアデス星団が接近
- 2025/10/24 2025年11月2日 月と土星が接近
- 2025/10/21 【特集】木星（2025～2026年）
- 2025/10/10 2025年10月20日 細い月と金星が接近
- 2025/09/30 2025年10月6日 中秋の名月