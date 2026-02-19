  1. トップ
  2. 天文現象

2026年2月27日 月と木星が接近

2026年2月27日の夕方から28日の未明、月と木星が接近する。

星図

2月27日の夕方から28日の未明、月齢10の上弦過ぎの月と木星が接近して見える。

周りに広がる冬の星座たちとともに、肉眼や双眼鏡で共演の様子を楽しもう。また、両天体を天体望遠鏡で見比べるのも面白い。月の地形や木星の縞模様、ガリレオ衛星を観察してみよう。次回の接近は3月26日から27日

