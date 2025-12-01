2025年12月31日 プレアデス星団食

2025年12月31日の23時ごろ、月がおうし座のプレアデス星団を隠す食が起こる。

12月31日の23時ごろ、月齢12の満月前の明るい月がおうし座のプレアデス星団（M45、すばる）を隠す星食が起こる。11月6日以来の、今年4回目の夜間のプレアデス星団食だ。

東京の場合、星団中の6等星のアステローペが月の暗い縁に潜入して隠れるのは23時6分ごろ、明るい縁から出現するのは23時27分ごろとなる。潜入・出現の時刻や月の高度、月の縁のどこに見えるかは観察場所によって異なるので、シミュレーションで事前によく確かめておこう。今回は星団の北寄りを月が通過するため、国内の多くの地域では食ではなく「月と星団との大接近」に留まるが、大接近の様子もじゅうぶん見ものだ。





プレアデス星団は比較的明るい天体だが、満月前の月明かりは強いので肉眼では見えず、双眼鏡でも見づらい。低倍率の天体望遠鏡で観察すると良いだろう。

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=4C7tTkB_u1o">ムービーを見る</a>

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=T1olkvURJic">ムービーを見る</a>



