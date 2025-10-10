  1. トップ
2025年11月2日 月と土星が接近

2025年11月2日の夕方から3日の未明、月と土星が接近する。

星図

11月2日の夕方から3日の未明、月齢12の「十三夜」の明るい月と土星が接近して見える。

肉眼や双眼鏡で共演の様子を楽しもう。また、両天体を天体望遠鏡で見比べるのも面白い。宵の時間帯に南中する土星は見ごろが続いている。環が細くなっている様子に注目しよう。次回の接近は11月29日から30日

