2025年11月2日 月と土星が接近
11月2日の夕方から3日の未明、月齢12の「十三夜」の明るい月と土星が接近して見える。
肉眼や双眼鏡で共演の様子を楽しもう。また、両天体を天体望遠鏡で見比べるのも面白い。宵の時間帯に南中する土星は見ごろが続いている。環が細くなっている様子に注目しよう。次回の接近は11月29日から30日。
〈関連リンク〉
関連記事
- 2025/10/10 2025年10月20日 細い月と金星が接近
- 2025/09/30 2025年10月6日 中秋の名月
- 2025/09/12 2025年9月22日 土星がうお座で衝
- 2025/09/11 2025年9月20日 細い月と金星が接近
- 2025/09/11 2025年9月中旬 金星とレグルスが大接近
- 2025/09/09 【特集】中秋の名月（2025年10月6日）
- 2025/09/02 2025年9月8日 月と土星が接近
- 2025/09/01 2025年9月8日 皆既月食
- 2025/08/25 2025年9月上旬 金星とプレセペ星団が大接近
- 2025/08/15 2025年8月22日 細い月と水星が接近
- 2025/08/14 2025年8月21日 細い月と金星が並ぶ
- 2025/08/08 【特集】皆既月食（2025年9月8日）
- 2025/08/07 2025年8月16日 プレアデス星団食
- 2025/08/05 2025年8月12日 月と土星が接近
- 2025/08/04 2025年8月中旬 金星と木星が大接近
- 2025/07/14 2025年7月22日 細い月と金星が並ぶ
- 2025/07/07 2025年7月中旬 金星とアルデバランが接近
- 2025/07/03 2025年7月上旬 天王星とプレアデス星団が接近
- 2025/07/02 月の表と裏の違いを解く鍵は塩素にあった
- 2025/06/27 2025年7月上旬 土星と海王星が大接近