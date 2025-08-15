2025年8月22日 細い月と水星が接近
8月22日の明け方、東北東の低空で月齢28の細い月と水星が接近して見える。
日の出45分前の高度は約8度とかなり低いので、見晴らしが良いところで観察しよう。右上に輝く明けの明星の金星が、月と水星を見つける手がかりになる。マイナス0.4等級の水星は肉眼でも見えるが、双眼鏡を使うとより見やすくなる。
