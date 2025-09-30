2025年10月20日 細い月と金星が接近

2025年10月20日の明け方、東の低空で細い月と金星が接近する。

10月20日の明け方、東の低空で月齢28の細い月と明けの明星の金星が接近して見える。

地球照を伴った幻想的な細い月と明けの明星の共演は、数ある月と惑星の接近の中でも随一の美しさで、早起きする価値のある現象だ。肉眼や双眼鏡で眺めたり、写真に収めたりしてみよう。日の出45分前の高度が10度未満とかなり低いので、あらかじめ見晴らしの良い場所を見つけておこう。次回の共演は11月19日。