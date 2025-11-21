  1. トップ
2025年11月29日 月と土星が接近

2025年11月29日の夕方から30日の未明、月と土星が接近する。

11月29日の夕方から30日の未明、月齢9の上弦過ぎの半月と土星が接近して見える。

肉眼や双眼鏡で共演の様子を楽しもう。また、両天体を天体望遠鏡で見比べるのも面白い。来月19日に東矩を迎える土星は観察シーズンの後半に差しかかっているが、20時ごろでも高度は40度以上あり、まだまだ見やすい。環が非常に細くなっている様子に注目しよう。次回の共演は12月27日。

