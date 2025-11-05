  1. トップ
  天文現象

2025年11月21日 天王星がおうし座で衝

2025年11月21日、天王星がおうし座で衝（太陽‐地球‐天王星がまっすぐに並ぶ位置関係）となる。

星図

宵のころ東の空に見えているおうし座に位置する天王星が、11月21日に衝となる。太陽‐地球‐天王星がまっすぐに並び、一晩中見える時期だ。

明るさは約6等級で、双眼鏡を使うと比較的簡単に見つけられる。プレアデス星団（すばる）と並んでいるので、これを目印にして探そう。高倍率の天体望遠鏡で観察すれば、美しい青緑色の像も楽しめる。

天王星の位置 天王星の位置。括弧内は等級。星図の星は9等級まで

