2025年11月21日 天王星がおうし座で衝
宵のころ東の空に見えているおうし座に位置する天王星が、11月21日に衝となる。太陽‐地球‐天王星がまっすぐに並び、一晩中見える時期だ。
明るさは約6等級で、双眼鏡を使うと比較的簡単に見つけられる。プレアデス星団（すばる）と並んでいるので、これを目印にして探そう。高倍率の天体望遠鏡で観察すれば、美しい青緑色の像も楽しめる。
