  1. トップ
  2. 天文現象

2026年2月20日ごろ 土星と海王星が大接近

このエントリーをはてなブックマークに追加
2026年1月下旬から2月中旬ごろ、夕方から宵の南西から西南西の低空で土星と海王星が大接近する。最接近は2月20日ごろ。

星図

1月下旬から2月中旬にかけて、土星と海王星が大接近して見える。

両天体の間隔は1月末に2度を切り、最接近する2月20日ごろには1度未満まで近づく。土星を目印にして海王星を見つけるチャンスだ。日の入り60分後には高度20度前後まで低くなり、とくに海王星が見づらくなってしまうので、空が暗くなったら早めに観察しよう。

〈関連リンク〉

関連記事