2026年2月20日ごろ 土星と海王星が大接近
1月下旬から2月中旬にかけて、土星と海王星が大接近して見える。
両天体の間隔は1月末に2度を切り、最接近する2月20日ごろには1度未満まで近づく。土星を目印にして海王星を見つけるチャンスだ。日の入り60分後には高度20度前後まで低くなり、とくに海王星が見づらくなってしまうので、空が暗くなったら早めに観察しよう。
- 【特集】土星（2025～2026年）
- 星空ガイド
- 天体写真ギャラリー：天体の接近
