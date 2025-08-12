  1. トップ
2025年8月21日 細い月と金星が並ぶ

2025年8月21日の未明から明け方、東北東から東の低空で細い月と金星が並ぶ。

8月21日の未明から明け方、東北東から東の低空で月齢27の細い月と明けの明星の金星が並んで見える。

地球照を伴った幻想的な細い月と明けの明星の共演は、数ある月と惑星の接近の中でも随一の美しさで、早起きする価値のある現象だ。肉眼や双眼鏡で眺めたり、写真に収めたりしてみよう。月と金星の右上には木星、下には水星も見え、翌22日に月と水星が接近する。月と金星の次回の共演は9月20日。

