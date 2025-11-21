  1. トップ
2025年12月7日 月と木星が接近

2025年12月7日の宵から8日の明け方、月と木星が接近する。

星図

12月7日の宵から8日の明け方、月齢17～18の満月過ぎの明るい月と木星が接近して見える。

肉眼や双眼鏡で共演の様子を楽しもう。また、両天体を天体望遠鏡で見比べるのも面白い。月のクレーターや木星の縞模様、ガリレオ衛星を観察してみよう。次回の接近は来年1月3日から4日。

