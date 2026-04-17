2026年4月24日ごろ 金星と天王星が大接近、プレアデス星団と接近
4月中旬から下旬ごろ、夕方から宵の西北西の低空で、宵の明星の金星と天王星が大接近して見える。
最接近は4月24日ごろで、1度未満まで近づく。金星を手がかりにして天王星を見つけるチャンスだ。等級差が約10等（明るさの差が7600倍）あるため同時に見るのは難しいかもしれないが、双眼鏡でチャレンジしてみよう。日の入り60分後の高度は15度未満と低いので、西北西の空が開けたところで観察しよう。
また、天王星の北にはプレアデス星団があり、24日前後は金星・天王星・プレアデス星団を双眼鏡の同一視野内で見ることができる。金星とプレアデス星団の最接近は24日ごろ、天王星とプレアデス星団の最接近は28日ごろだ。望遠レンズで撮影もしてみたい。
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