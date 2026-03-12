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2026年3月26日 月と木星が接近

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2026年3月26日の夕方から27日の未明、月と木星が接近する。

星図

3月26日の夕方から27日の未明、月齢7～8の上弦過ぎの半月と木星が接近して見える。

周りに広がる冬の星座たちとともに、肉眼や双眼鏡で共演の様子を楽しもう。また、両天体を天体望遠鏡で見比べるのも面白い。月の地形や木星の縞模様、ガリレオ衛星を観察してみよう。宵のころ木星の高さはじゅうぶんあり、引き続き見ごろだ。次回の共演は4月22日。

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