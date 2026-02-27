2026年3月8日ごろ 金星と土星が大接近
3月上旬から中旬ごろ、夕方の西の低空で、宵の明星の金星と土星が大接近して見える。
最接近は3月8日ごろで、1度未満まで近づく。また、前後数日間は双眼鏡の同一視野内で見ることができる。日の入り30分後の高度が10度未満とかなり低いので、西の空が開けたところで観察しよう。金星は明るいので肉眼で簡単に見えるが、土星を見つけるには双眼鏡を使うとよいだろう。
〈関連リンク〉
関連記事
- 2026/02/27 2026年2月27日 月と木星が接近
- 2026/02/20 2026年2月20日ごろ 土星と海王星が大接近
- 2026/02/12 2026年2月19日 細い月と水星が接近
- 2026/01/16 2026年1月23日 月と土星が接近
- 2025/12/25 2026年1月3日 月と木星が接近
- 2025/12/01 2025年12月7日 月と木星が接近
- 2025/11/21 2025年11月29日 月と土星が接近
- 2025/11/14 2025年11月24日 土星の環の準消失
- 2025/10/28 2025年11月上旬 天王星とプレアデス星団が接近
- 2025/10/24 2025年11月2日 月と土星が接近
- 2025/10/10 2025年10月20日 細い月と金星が接近
- 2025/09/18 金星探査機「あかつき」の運用終了
- 2025/09/12 2025年9月22日 土星がうお座で衝
- 2025/09/11 2025年9月20日 細い月と金星が接近
- 2025/09/11 2025年9月中旬 金星とレグルスが大接近
- 2025/09/02 2025年9月8日 月と土星が接近
- 2025/08/25 2025年9月上旬 金星とプレセペ星団が大接近
- 2025/08/15 2025年8月22日 細い月と水星が接近
- 2025/08/14 2025年8月21日 細い月と金星が並ぶ
- 2025/08/05 2025年8月12日 月と土星が接近