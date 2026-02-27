  1. トップ
2026年3月8日ごろ 金星と土星が大接近

2026年3月上旬から中旬ごろ、夕方の西の低空で金星と土星が大接近する。最接近は3月8日ごろ。

3月上旬から中旬ごろ、夕方の西の低空で、宵の明星の金星と土星が大接近して見える。

最接近は3月8日ごろで、1度未満まで近づく。また、前後数日間は双眼鏡の同一視野内で見ることができる。日の入り30分後の高度が10度未満とかなり低いので、西の空が開けたところで観察しよう。金星は明るいので肉眼で簡単に見えるが、土星を見つけるには双眼鏡を使うとよいだろう。

