2026年4月 パンスターズ彗星が3等前後

2026年4月、パンスターズ彗星（C/2025 R3）が未明から明け方の東の空に見える。明るさは3等前後の見込みで、双眼鏡で見やすい。肉眼でも見えるかもしれない。

4月上旬から中旬にかけて、パンスターズ彗星（C/2025 R3; PANSTARRS）が3等級前後まで明るくなると予測されている。

ペガスス座からうお座へと東進し、未明から明け方の東の低空に見える。秋の四辺形（ペガスス座の胴体部分）の星々を目印にすると位置の見当が付けやすい。日の出60分前の高度が10～20度ほどと低いので、星空ナビやステラナビゲータなどで位置をよく確かめて、見晴らしの良い場所で探そう。双眼鏡を使うと見やすい。順調に増光すれば、空の条件が良いところでは肉眼でも見えるかもしれない。彗星の明るさと高度、月明かりの影響（17日が新月）を考慮すると、15～19日ごろが一番の見ごろだろう。









パンスターズ彗星は2025年9月に米・ハワイのパンスターズ2望遠鏡による観測で発見された彗星。予想以上の増光を見せていることから期待されている。