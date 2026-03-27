2026年4月 パンスターズ彗星が3等前後
4月上旬から中旬にかけて、パンスターズ彗星（C/2025 R3; PANSTARRS）が3等級前後まで明るくなると予測されている。
ペガスス座からうお座へと東進し、未明から明け方の東の低空に見える。秋の四辺形（ペガスス座の胴体部分）の星々を目印にすると位置の見当が付けやすい。日の出60分前の高度が10～20度ほどと低いので、星空ナビやステラナビゲータなどで位置をよく確かめて、見晴らしの良い場所で探そう。双眼鏡を使うと見やすい。順調に増光すれば、空の条件が良いところでは肉眼でも見えるかもしれない。彗星の明るさと高度、月明かりの影響（17日が新月）を考慮すると、15～19日ごろが一番の見ごろだろう。
パンスターズ彗星は2025年9月に米・ハワイのパンスターズ2望遠鏡による観測で発見された彗星。予想以上の増光を見せていることから期待されている。
- 彗星全般の観察や撮影のポイントは「【特集】レモン彗星（C/2025 A6）」（2025年秋に肉眼等級になった彗星）のページをご覧ください
〈関連リンク〉
- COBS：Comet C/2025 R3 (PANSTARRS)
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