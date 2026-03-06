2026年3月20日 細い月と金星が接近

2026年3月20日の夕方、西の低空で細い月と金星が接近する。

3月20日の夕方、西の低空で月齢1の細い月と宵の明星の金星が接近して見える。

地球照を伴った幻想的な細い月と宵の明星の共演は、数ある月と惑星の接近の中でも随一の美しさだ。肉眼や双眼鏡で眺めたり、写真に収めたりしてみよう。日の入り45分後の高度が10度未満とかなり低いので、あらかじめ見晴らしの良い場所を見つけておこう。月は非常に細いので、金星のほうが先に見つかるかもしれない。次回の共演は4月19日。