2026年3月20日 細い月と金星が接近
3月20日の夕方、西の低空で月齢1の細い月と宵の明星の金星が接近して見える。
地球照を伴った幻想的な細い月と宵の明星の共演は、数ある月と惑星の接近の中でも随一の美しさだ。肉眼や双眼鏡で眺めたり、写真に収めたりしてみよう。日の入り45分後の高度が10度未満とかなり低いので、あらかじめ見晴らしの良い場所を見つけておこう。月は非常に細いので、金星のほうが先に見つかるかもしれない。次回の共演は4月19日。
〈関連リンク〉
関連記事
- 2026/03/06 2026年3月8日ごろ 金星と土星が大接近
- 2026/03/05 ライブ映像記録で楽しむ2026年3月3日の皆既月食
- 2026/02/24 2026年3月3日 皆既月食
- 2026/02/20 2026年3月2日 レグルス食
- 2026/02/19 2026年2月27日 月と木星が接近
- 2026/02/13 月の水は土壌粒子内部の「すき間」で生まれる
- 2026/02/13 2026年2月20日ごろ 土星と海王星が大接近
- 2026/02/12 2026年2月19日 細い月と水星が接近
- 2026/02/03 【特集】皆既月食（2026年3月3日）
- 2026/01/16 2026年1月23日 月と土星が接近
- 2025/12/30 2026年1月7日 レグルス食
- 2025/12/25 2026年1月3日 月と木星が接近
- 2025/12/24 2025年12月31日 プレアデス星団食
- 2025/12/01 2025年12月7日 月と木星が接近
- 2025/11/21 2025年11月29日 月と土星が接近
- 2025/11/06 2025年11月13日 レグルス食
- 2025/10/30 2025年11月6日 プレアデス星団食
- 2025/10/29 2025年11月5日 スーパームーン
- 2025/10/28 2025年11月上旬 天王星とプレアデス星団が接近
- 2025/10/24 2025年11月2日 月と土星が接近