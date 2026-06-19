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2026年6月29日ごろ 火星とプレアデス星団が接近

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2026年6月下旬から7月上旬ごろ、未明から明け方の東北東の低空で火星とおうし座のプレアデス星団が接近する。最接近は6月29日ごろ。

星図

6月下旬から7月上旬ごろ、未明から明け方の東北東の低空で、火星とおうし座のプレアデス星団が接近して見える。

最接近は6月29日ごろで、約5度まで近づき、前後数日間は双眼鏡の同一視野で見ることができる。肉眼でも見えるが、双眼鏡を使うと星団の星々が見やすくなり、より美しい光景が楽しめる。空が暗いうちに観察すれば、低空ながら火星の赤っぽい色とプレアデス星団の星々の青っぽい色もわかるだろう。

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