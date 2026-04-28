2026年5月14日 細い月と土星が接近

2026年5月14日の未明から明け方、東の低空で細い月と土星が接近する。

5月14日の未明から明け方、東の低空で月齢26の細い月と土星が接近して見える。

肉眼や双眼鏡で共演の様子を楽しもう。日の出60分前の高度が10度ほどとかなり低いので、空が開けたところで眺めよう。