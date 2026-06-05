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お台場から火星へ！VR体験イベント「THE SUNSET OF MARS」開催中

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火星旅行をテーマにしたVR体験イベント「THE SUNSET OF MARS」が開催中。火星の大地を歩いたりローバーで探検したりと、火星に旅行をしているかのような体験が楽しめる。

【2026年6月9日 星ナビ編集部

未来の火星旅行を擬似体験できる没入型VRアトラクション「THE SUNSET OF MARS」が、現在東京・お台場のフジテレビにて開催されている。参加者はVRゴーグルを装着し、ロケットで地球を飛び立って火星へ向かう壮大な旅に出発する。

火星では赤い大地をローバーで駆け抜けたり、火星基地を見学したりしながら、未来の火星での暮らしや科学について学ぶことができる。火星の空に広がる幻想的な「青い夕日」を眺めるクライマックスも用意されており、宇宙ファンはもちろん、家族連れや友人同士でも楽しめる。

バーチャル空間内で写真撮影や自撮りも可能。撮影した画像はスマートフォンにダウンロードできるため、火星旅行の思い出をSNSでシェアすることも可能だ。イベントは6月28日（日）までの期間限定開催。現実ではまだ実現していない火星旅行を一足先に体験してみよう。

THE SUNSET OF MARS 「THE SUNSET OF MARS」内で体験できる「火星でも割れない特殊なシャボン玉」。月・地球・火星の重力を体験できる「お手玉」など、楽しい仕掛けがたくさん

星ナビ2026年7月号では、北白川かかぽさん（バーチャルサイエンスコミュニケータ）によるレポート記事を掲載しています。

お台場から火星旅行へ

VR体験イベント「THE SUNSET OF MARS」

  • 期間　2026年4月25日（土）～6月28日（日）
  • 会場　フジテレビ球体展望室「はちたま」（東京都港区台場2丁目4−8 フジテレビ 25階）
  • 料金　大人3,700円／18歳以下 2,300円（税込）※土日祝は各500円プラス
  • 所要時間　30分程度

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