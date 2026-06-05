お台場から火星へ！VR体験イベント「THE SUNSET OF MARS」開催中
【2026年6月9日 星ナビ編集部】
未来の火星旅行を擬似体験できる没入型VRアトラクション「THE SUNSET OF MARS」が、現在東京・お台場のフジテレビにて開催されている。参加者はVRゴーグルを装着し、ロケットで地球を飛び立って火星へ向かう壮大な旅に出発する。
火星では赤い大地をローバーで駆け抜けたり、火星基地を見学したりしながら、未来の火星での暮らしや科学について学ぶことができる。火星の空に広がる幻想的な「青い夕日」を眺めるクライマックスも用意されており、宇宙ファンはもちろん、家族連れや友人同士でも楽しめる。
バーチャル空間内で写真撮影や自撮りも可能。撮影した画像はスマートフォンにダウンロードできるため、火星旅行の思い出をSNSでシェアすることも可能だ。イベントは6月28日（日）までの期間限定開催。現実ではまだ実現していない火星旅行を一足先に体験してみよう。
※星ナビ2026年7月号では、北白川かかぽさん（バーチャルサイエンスコミュニケータ）によるレポート記事を掲載しています。
VR体験イベント「THE SUNSET OF MARS」
- 期間 2026年4月25日（土）～6月28日（日）
- 会場 フジテレビ球体展望室「はちたま」（東京都港区台場2丁目4−8 フジテレビ 25階）
- 料金 大人3,700円／18歳以下 2,300円（税込）※土日祝は各500円プラス
- 所要時間 30分程度
関連記事
- 2026/06/05 2026年6月13日 細い月と火星が接近
- 2026/06/04 最大35% OFF！6月5日～7日、星の村天文台☆星まつりで【アストロアーツ創立35周年】記念特価販売
- 2026/04/14 2026年4月21日ごろ 水星と火星、土星が大接近
- 2026/04/09 2026年4月16日 細い月と水星、火星が接近
- 2025/12/05 火星衛星探査機MMXにメッセージを載せよう
- 2025/11/25 「理科年表」創刊100周年記念講演会と企画展
- 2025/11/17 火星探査ミッション「エスカペイド」の双子の探査機、打ち上げ成功
- 2025/11/13 11月16日トークショー「2026年の天文現象」開催、23日まで「サイトロンジャパン天体写真コンテスト2025」受賞作品展
- 2025/10/22 11月16日～23日「サイトロンジャパン天体写真コンテスト2025」受賞作品展
- 2025/10/20 小天体の捕獲による火星衛星の形成メカニズムを解明
- 2025/09/10 火星のクレーターに記録された6億年の氷の変遷
- 2025/06/10 2025年6月中旬 火星とレグルスが大接近
- 2025/06/05 6月6日～8日、星の村天文台・星まつりにアストロアーツ出店
- 2025/05/25 2025年6月1日 月と火星が大接近
- 2025/04/27 日本科学未来館で「チ。―地球の運動について― 地球（いわ）が動く」
- 2025/04/24 2025年5月上旬 火星とプレセペ星団が大接近
- 2025/03/28 2025年4月5日 月と火星が接近
- 2025/02/03 2025年2月9日 月と火星が大接近
- 2025/01/24 火星の地下氷が豊富な領域を特定、有人探査の着陸候補
- 2025/01/15 2025年1月下旬 火星とポルックスが接近