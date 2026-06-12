2026年6月20日ごろ 金星とプレセペ星団が大接近
6月中旬から下旬ごろ、夕方から宵の西北西の低空で、宵の明星の金星とかに座のプレセペ星団が大接近して見える。
最接近は6月20日ごろで、約1度まで近づく。日の入り60分後の高度が20度未満と低めなので、西北西の空が開けた場所で観察しよう。双眼鏡で眺めたり、望遠レンズで撮影したりして楽しみたい。前後の日にも観察して、金星がプレセペ星団のすぐそばを通り過ぎていく様子を追うのも面白いだろう。
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