2026年5月19日 細い月と金星が接近
5月19日の夕方から宵、西北西の低空で月齢3の細い三日月と宵の明星の金星が接近して見える。
地球照を伴った幻想的な細い月と宵の明星の共演は、数ある月と惑星の接近の中でも随一の美しさだ。肉眼や双眼鏡で眺めたり、写真に収めたりしてみよう。月と金星の左上には木星も見え、翌20日に細い月と木星が接近する。月と金星の次回の共演は6月17日。
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