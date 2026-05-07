2026年5月19日 細い月と金星が接近

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星ナビ 2026年6月号

「アルテミスII」月へ / はじまりの倉敷天文台 / 星を撮るために生まれた「OM-3 ASTRO」 / 与論島で星空さんぽ / ピタゴラス派の宇宙 / コメットハントの新時代/ ほか