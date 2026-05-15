2026年6月9日ごろ 金星と木星が大接近

2026年6月上旬から中旬ごろ、夕方から宵の西北西の低空で金星と木星が大接近する。最接近は6月9日ごろ。

6月上旬から中旬ごろ、夕方から宵の西北西の低空で、宵の明星の金星と木星が大接近して見える。

最接近は6月9日ごろで、2度未満まで近づき、前後数日間は双眼鏡の同一視野内で見ることができる。並び方が変わっていく様子を追ってみよう。マイナス4等級の金星とマイナス2等級の木星が夕空で競い合うように輝く光景は非常に美しい。空の色の変化と一緒に眺めたり、写真に収めたりして楽しみたい。