2026年6月25日ごろ 水星と木星が接近
6月中旬から下旬ごろ、夕方の西北西の低空で、水星と木星が接近して見える。
最接近は6月25日ごろで、4度未満まで近づく。日の入り45分後の高度が10度未満とかなり低いので、西北西の空が開けた場所で観察しよう。木星は明るいので比較的見やすいが、水星は木星よりも暗く低いので、双眼鏡で探そう。
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