2026年6月13日 細い月と火星が接近

2026年6月13日の未明から明け方、東北東の低空で細い月と火星が接近する。

6月13日の未明から明け方、東北東の低空で月齢27の細い月と火星が接近して見える。

日の出60分前の高度が15度前後と低いので、東北東の空が開けた場所で観察しよう。肉眼で見えるが、双眼鏡を使うとわかりやすい。次回の共演は7月12日。