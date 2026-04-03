2026年4月16日 細い月と水星、火星が接近

2026年4月16日の明け方、東の低空で細い月と水星、火星が接近する。

4月16日の明け方、東の低空で月齢28の細い月と水星、火星が接近して見える。

日の出30分前の高度が5度前後と非常に低く、観察しづらい現象だが、それだけに見えたときの喜びは大きい。東の空が開けた場所で、双眼鏡で探してみよう。月と火星の次回の接近は5月15日。