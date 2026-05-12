2026年5月20日 細い月と木星が接近

2026年5月20日の夕方から深夜、西から西北西の低空で細い月と木星が接近する。

5月20日の夕方から深夜、西から西北西の低空で月齢4の細い月と木星が接近して見える。

肉眼や双眼鏡で共演の様子を楽しもう。20時ごろには高度30度ほどとやや低くなるので、天体望遠鏡で観察する場合にはなるべく早めに見ておこう。次回の接近は6月17日。