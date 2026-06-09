2026年6月17日 細い月と木星が接近、金星が並ぶ
6月17日の夕方から宵、西北西の低空で月齢2の細い月と木星が接近して見え、細い月と宵の明星の金星が並んで見える。
明るく見やすい3天体が集まっている光景はとても美しく目を引く。肉眼や双眼鏡で眺めたり、地上風景とともに撮影したりして楽しもう。日の入り1時間後の高度が15度前後と低いので、空が開けたところで観察しよう。月と金星の次回の共演は7月17日。
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