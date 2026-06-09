2026年6月17日 細い月と木星が接近、金星が並ぶ

2026年6月17日の夕方から宵、西北西の低空で細い月と木星が接近し、細い月と金星が並ぶ。

6月17日の夕方から宵、西北西の低空で月齢2の細い月と木星が接近して見え、細い月と宵の明星の金星が並んで見える。

明るく見やすい3天体が集まっている光景はとても美しく目を引く。肉眼や双眼鏡で眺めたり、地上風景とともに撮影したりして楽しもう。日の入り1時間後の高度が15度前後と低いので、空が開けたところで観察しよう。月と金星の次回の共演は7月17日。