2026年4月21日ごろ 水星と火星、土星が大接近

2026年4月中旬から下旬ごろ、明け方の東の低空で水星と火星、土星が大接近する。最接近は4月21日ごろ。

4月中旬から下旬ごろ、明け方の東の低空で、水星と火星、土星が大接近して見える。

最接近は4月20日から21日ごろで、それぞれが互いに2度未満まで近づく。22日には3惑星が正三角形に並び面白い。日の出30分前の高度が5度未満と非常に低く、観察するのはかなり難しいが、3つの惑星が双眼鏡の同一視野に見える機会はなかなかないので、ぜひ挑戦してみたい。位置や並び方をよく確かめて、東の空が開けたところで双眼鏡で観察しよう。