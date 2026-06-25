2026年7月4日ごろ 火星と天王星が大接近
6月下旬から7月中旬ごろ、未明から明け方の東北東の低空で、火星と天王星が大接近して見える。
最接近は7月4日ごろで、約0.3度まで近づく。満月の見かけサイズよりも間隔が小さく、100倍程度の天体望遠鏡の同一視野内に2惑星が入る。また、前後数日間は双眼鏡の同一視野内に見える。火星は明るいので肉眼で見えるが、天王星は双眼鏡で見つけよう。並び方の変化を撮影して記録するのも面白い。
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