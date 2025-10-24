2025年11月24日 土星の環の準消失
11月24日、地球から見て土星の環の傾きがほぼゼロとなり、前後しばらくの期間は環がほとんど見えなくなるという、環の「準消失」現象が起こる。
土星の環の厚みは数百m程度しかないため、13億km以上も離れた地球から土星の環を真横に見る位置関係になると、環が見えなくなってしまう。このような現象は土星の公転周期の半分にあたる約15年ごとに起こり、今年3月24日には完全に真横になった。
その後、環の傾きは7月ごろに一時的な極大を迎えたが、地球と土星の位置関係によって再び傾きが小さくなり、11月24日に約0.45度（土星面の中央緯度の絶対値）で極小となる。この前後の期間、11月中旬から12月上旬にかけては傾きが0.5度（同前）未満で、環を見ることは非常に難しいだろう。どのように見える（見えない）か、実際に望遠鏡で確認したり撮影したりして確かめたい。
