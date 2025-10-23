2025年12月8日 水星が西方最大離角

2025年12月8日、未明から明け方の東南東の低空に見えている水星が太陽から最も離れて西方最大離角となる。

日の出45分前の高度は約10度でかなり低いが、水星としては好条件で、明け方に見える水星としては2025年で最も高い。とはいえ、金星のような目印になる天体が近くにないため、少し見つけづらい。方位と高度をよく確かめて、東南東の空が開けたところで双眼鏡で探してみよう。マイナス0.4等級と明るいので、位置がわかれば肉眼でも見える。





地球の内側を公転する水星は見かけ上、太陽から大きく離れることがないので、日の入り後の西の空か日の出前の東の空にしか見えない。今回のように太陽から西側に最も離れる「西方最大離角」のときには、日の出前の東の低空に見える。