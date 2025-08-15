2025年10月30日 水星が東方最大離角
夕方の西南西の低空に見えている水星が、10月30日に太陽から最も離れて東方最大離角となる。
日の入り45分後の高度は約3度で非常に低い。金星のような目印になる天体が近くになく見つけづらいので、方位と高度をよく確かめて、西南西の空が開けたところで双眼鏡で探してみよう。
地球の内側を公転する水星は見かけ上、太陽から大きく離れることがないので、日の入り後の西の空か日の出前の東の空にしか見えない。今回のように太陽から東側に最も離れる「東方最大離角」のときには、日の入り後の西の低空に見える。
