火星衛星探査機MMXにメッセージを載せよう
【2025年12月5日 JAXA宇宙科学研究所】
JAXAでは、2026年度に日本としては約28年ぶりとなる火星圏への探査機「MMX（Martian Moons eXploration）」の打ち上げを予定している。MMXは火星の衛星フォボスへ着陸して表面物質を採取し、それを地球へ持ち帰ることを目指していて、成功すれば世界初の火星圏往復・サンプルリターンミッションの達成となる。サンプルの分析や衛星の観測により、火星圏の進化史に新たなページが加わることが期待されている。
現在、このMMXのミッションを応援するキャンペーン『#グッドラックMMX』が開催中だ。「いってらっしゃい、MMX！」「2031年、未来の私へ。」のキャッチフレーズのもと、広く一般から応援メッセージを募集している。寄せられたメッセージは探査機に搭載され、MMXとともに火星圏の冒険へ旅立ち、2031年に地球へ帰還する。
キャンペーン特設サイトからメッセージを送信すると、記念として名前入りの搭載証明書画像をダウンロードできる。この機会に、MMXへの応援メッセージや、2031年ごろの自分へのメッセージを寄せてみてはいかがだろうか。
■ MMX応援キャンぺーン実施概要
- 募集期間：2026年1月18日（日）23時59分まで
- 詳細：応援キャンペーン特設サイト『#グッドラックMMX』
- その他：
- 寄せられた応援メッセージはMMX関連サイトにて随時公開予定
- 搭載証明書画像のダウンロードは募集期間のみ可
