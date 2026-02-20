2026年3月3日 皆既月食
詳しくは「皆既月食特集」をご覧ください。
3月3日の宵から深夜、月が地球の影に入って暗くなる皆既月食が起こり、全国で見られる。日本で月食が見られるのは昨年9月8日以来だ。
月食の進行は全国で同時刻に起こり、18時50分に部分食が始まって月が欠けていく。月が地球の影に完全に入ってしまう皆既食は20時5分から21時3分の約1時間で、22時17分に部分食が終わる。観測地によらず進行は同時だが、月の方位や高度は観測地により異なるので、事前によく確かめておこう。
時間帯も月の高さも好条件で、非常に見やすい皆既月食だ。観察や撮影を大いに楽しもう。
