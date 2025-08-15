2025年9月8日 皆既月食

2025年9月8日の未明から明け方、皆既月食が起こる。皆既食は2時31分から3時53分まで。

9月8日の未明から明け方、月が地球の影に隠される皆既月食が起こり全国で見られる。日本国内で比較的条件の良い月食が見られるのは2022年11月8日以来、3年ぶりとなる。

月食の進行は全国で同時刻に起こり、1時27分に部分食が始まって月が欠けていく。月が地球の影に完全に入ってしまう皆既食は2時31分から3時53分で、4時56分に部分食が終わる。進行は同時だが月の方位や高度は観測地により異なるので、事前によく確かめておこう。とくに東日本では、食の後半は月がかなり低くなるので気を付けたい。なお、半年後の来年3月3日にも日本の広範囲で見やすい皆既月食が起こる。