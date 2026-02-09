皆既月食の楽しみ方教えます　12日と13日に無料オンライン講習会

アストロアーツは3月3日の皆既月食を前に、2月12日（木）にシミュレーション、13日（金）に撮影方法を解説する無料オンライン講習会を公式YouTubeチャンネルにて配信します。

【2026年2月10日 アストロアーツ】

3月3日に全国で観測できる皆既月食を題材に、シミュレーションによる事前準備と撮影方法をそれぞれ解説するオンライン講習会を2晩連続で開催いたします。講習会はYouTube Liveで配信し、参加は無料でお申し込みも不要です。また、終了後は動画のアーカイブをいつでもご覧いただけます。

2月12日実施「皆既月食シミュレーション入門～3月3日の宵、赤銅色の月に備えよう～」

天文シミュレーションソフトウェア「ステラナビゲータ12」を活用した事前準備のポイントを解説します。

地球の影の入り方や食の経過に伴う空の暗さの変化、さらには撮影に向けた画角の検討や背景の星々との位置関係など、シミュレーションソフトならではの具体的な活用方法を紹介します。単に現象を眺めるだけでなく、当日の観測条件を多角的に把握するための考え方についても触れていきます。

「多機能すぎて使いこなせない」という声にも応えながら、初心者の方でも直観的に操作できる設定のコツをわかりやすくお届けします。月食本番を最高の条件で迎えるための予行演習として、ステラナビゲータをお持ちの方はもちろん、導入を検討されている方にも役立つ内容です。

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=OQfEwo49I_4">ムービーを見る</a>

2月13日実施「皆既月食撮影入門～3月3日の宵、赤銅色の月をとらえよう～」

月食撮影の基本を体系的に解説する講座です。満月や通常時の月とは大きく異なる明るさの変化への対応、さらに星雲・星団のような淡い天体や惑星撮影と比較した際の考え方の違いにも触れながら、皆既月食を撮影する際に意識すべき露出設定や撮影計画の立て方を解説します。

事前準備から当日の撮影の流れまで、初めて皆既月食を撮影する方にも役立つ実践的な内容をお届けします。配信の最後には、撮像ソフト「ステラショット3」を使った撮影の一例にも簡単に触れ、実際の運用イメージを紹介します。皆既月食本番に備えた事前学習として、幅広い方にご覧いただきたい配信です。

