星ナビ3月号は「観望から撮影まで！ひな祭り皆既月食大特集」
【2026年2月2日 星ナビ編集部】
今回の表紙は谷川正夫さん撮影の「月をスクリーンにして地球の影を撮る」。2022年11月の皆既月食を捉えた作品です。月を隠す地球の影の様子がわかります。撮影方法は特別付録にて。
特別付録 3月3日ひな祭り皆既月食 皆既大作戦2026
3月の皆既月食の撮影に挑戦したい人にぴったりな付録。景色の中の赤い月を撮ったり、クローズアップして撮影したり。事前のシミュレーションで素敵な写真を狙ってみませんか？手持ちのカメラやスマートフォンで挑戦してみましょう！
3月3日 全国で好条件 みんなで楽しむひな祭り皆既月食
3月3日の夜、全国で皆既月食が見られます。夜の比較的早い時間に起こる現象なので、子供から大人まで楽しめそうです。次に日本で皆既月食が見られるのは2029年1月1日。今回の月食で月はどんな姿を見せるのでしょうか？月食のしくみや初心者でも楽しめる観測方法を紹介していきます。
星空案内・機材・プラネタリウム 天文系YouTuber大集合2026
星空や宇宙の魅力を、動画でわかりやすく伝える「天文系YouTuber」たち。星空紹介や天体撮影、プラネタリウム解説など、それぞれが独自の切り口で宇宙の楽しさを発信しています。「宙のYouTuber」の皆さんを紹介しながら、YouTubeという場を通じて広がる星空発信の現在と未来を考えます。
機材セレクション スマートアイピースが切り拓く天体観測の新境地 Pegasus Astro「SmartEye」
望遠鏡に取り付けるだけで、写真で見たようなカラフルな天体をリアルタイムで楽しめる「スマートアイピース」。「SmartEye」は、高精細有機ELによるライブ観望とスマホ連携撮像を1台でこなす革新的デバイスです。従来の望遠鏡観測の感覚を保ちながら、デジタルならではの表現力を加える新世代の観測スタイルです。複数の望遠鏡で試用し、その使用感と可能性をレポートします。
ハレー彗星回帰から40年 ドキュメンタリー彗星探査
かつては凶兆と呼ばれ、恐れられてきた彗星。その素顔は、40年にわたる探査と観測によって少しずつ明らかになってきました。誰もが知る大彗星・ハレー彗星の回帰から40年を経たいま、彗星研究の歩みと最前線を紹介します。
昭和9年の南洋遠征 椰子の葉陰の黒い太陽 大海原を越えた皆既日食 後編
昭和9年、海軍と天文台が挑んだ皆既日食観測ミッション。後編ではいよいよロサップ島に上陸。そこで待ち受けていたのは雨続きで進まぬ機材設営でした。遠征隊は無事日食の日を迎えられるのでしょうか？
お求めは全国の書店、またはアストロアーツ オンラインショップ、Amazon.co.jpで。
電子版も電子書籍ストア各社で配信しています。
〈関連リンク〉
- 星ナビ.com
- 2026年3月号 主な内容、目次
- ご購入：
関連記事
- 2026/02/01 William OpticsのCatシリーズ最新モデル「Ultra-Cat56 WIFD」
- 2026/01/23 公式ブログ：彗星を止めろ、実践メトカーフガイド！
- 2025/12/25 星ナビ2月号は「デジカメのピント合わせ」と「スーパーカミオカンデ＆KAGRAに潜入」
- 2025/12/25 2026年「星空と暮らす365日」
- 2025/12/16 12月19日公開 映画『楓』と天文監修の舞台裏
- 2025/12/16 Sky-Watcherのバローレンズ「ノマド」2種とアイピース「エメラルド」新発売
- 2025/12/10 4枚玉EDフラットフィールド屈折、Askar「60F鏡筒」と「91F鏡筒」新発売
- 2025/12/01 星ナビ1月号は「星のゆく年くる年」と「星空ハンドブック2026」
- 2025/12/01 公式ブログ：【ステライメージ10】彗星の画像処理 – 徹底ガイド
- 2025/11/28 入賞作品発表！アストロアーツ/星ナビ協賛、ソニー「星空フォト＆ムービーコンテスト2025」
- 2025/11/25 Sky-Watcherの口径100mm高性能Hα太陽望遠鏡「ヘリオスター100Hα」新発売
- 2025/11/13 11月16日トークショー「2026年の天文現象」開催、23日まで「サイトロンジャパン天体写真コンテスト2025」受賞作品展
- 2025/11/04 25アイテム33名に「星ナビ」創刊25周年プレゼント
- 2025/11/04 星ナビ12月号は「星空カレンダー2026」と「創刊25周年感謝のプレゼント」
- 2025/10/30 公式ブログ：彗星よ、止まれ！――メトカーフコンポジット奮闘記
- 2025/10/24 2025年11月 レモン彗星が4等前後
- 2025/10/15 星ナビ通巻300号＆創刊25周年 感謝の増ページ特大号とプレゼント企画
- 2025/10/15 【特集】レモン彗星（C/2025 A6）
- 2025/10/09 公式ブログ：レモン山天文台訪問記
- 2025/10/03 2025年10月 スワン彗星が6等前後