2025年11月5日 スーパームーン
11月5日の満月は、今年12回ある満月のうちで最も地球に近く、そのぶん大きく見えるものだ。このような満月のことを「スーパームーン」と呼ぶこともある（定義は諸説ある）。
月の公転軌道が楕円であるため月と地球との距離は約36万kmから40万kmの間で変化する。その最接近のタイミングと満月となるタイミングが近ければ、月が大きく見えるというわけだ。今年の場合、11月5日の22時19分ごろにちょうど満月となり、約9時間後の6日7時27分ごろに月が地球に約35.7万kmまで最接近する。つまり「5日の宵から6日の明け方の空に見える満月」がスーパームーンとなる。
なお、今年最小の満月は4月12日の宵から13日に見える満月だった。見かけの直径が約14%も変化するが、眼視では大きさの変化はわかりにくい。同じ拡大率で撮影して比べるとわかりやすいだろう。
アストロアーツでの「スーパームーン」の考え方（言葉の使い方）
科学的な定義がない言葉ですが、アストロアーツでは“「月の近地点通過（月と地球が最接近するタイミング）」と「満月の瞬間」が「12時間（半日）以内」の場合、その前後の夜に見える満月”を指してスーパームーンと表記しています。
- 日本の国立天文台では「スーパームーン」という言葉を使わず「地球にいちばん近い満月」と表現しています。この場合は距離や時刻に関係なく、毎年必ずどれか一つの満月が該当します。
- アメリカでは「月の近地点距離を基準として、ある距離範囲内にある満月」などを指してスーパームーンと呼んでいるようです。この場合、一年間で複数の満月がスーパームーンに該当することがあります。
データ（NASAによる）
|｜ 日時
|｜ 距離
|満月の瞬間
|｜11月5日 22時19分
|｜35万6978km
|地球中心と月の最接近
|｜11月6日 07時27分
|｜35万6833km
|東京から見た月の最接近
|｜11月5日 23時53分
|｜35万0791km
