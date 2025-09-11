2025年10月6日 中秋の名月
詳しくは「中秋の名月特集」をご覧ください。
旧暦の八月十五日は十五夜。この日の月は「中秋の名月」として知られており、お月見をする習慣がある。
今年の中秋の名月の日は遅めの10月6日で、満月の1日前にあたる。宵空に輝く名月をよく見ると、左側がわずかに欠けているのがわかるだろう。
ふだん、星空を観察するときには嬉しくない月明かりだが、この日ばかりは明るい月を愛でて楽しみたい。旧暦九月十三日にお月見をする「後の月（十三夜）」は、今年は11月2日。
