2025年10月6日 中秋の名月

2025年の中秋の名月（十五夜）は10月6日で、満月の前日となる。

旧暦の八月十五日は十五夜。この日の月は「中秋の名月」として知られており、お月見をする習慣がある。

今年の中秋の名月の日は遅めの10月6日で、満月の1日前にあたる。宵空に輝く名月をよく見ると、左側がわずかに欠けているのがわかるだろう。

ふだん、星空を観察するときには嬉しくない月明かりだが、この日ばかりは明るい月を愛でて楽しみたい。旧暦九月十三日にお月見をする「後の月（十三夜）」は、今年は11月2日。