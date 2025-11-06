2025年11月13日 レグルス食
11月13日の10時ごろ、月齢23の下弦過ぎの半月がしし座の1等星レグルスを隠す恒星食が起こる。見られる地域は神奈川県から長野県北部より北東の地域だ。日本の広範囲で見られる現象としては2018年2月2日以来の現象となる。
東京の場合、月の暗い縁にレグルスが潜入して隠れるのは10時4分ごろ、再び暗い縁からレグルスが出現するのは10時16分ごろとなる。白昼の現象のため、観察には天体望遠鏡が必須だ。潜入・出現の時刻や月の高度、月の縁のどこに見えるかは観察場所によって異なるので、シミュレーションで事前によく確かめておこう。次回のレグルス食は来年1月7日。
