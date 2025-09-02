  1. トップ
2025年9月22日 土星がうお座で衝

2025年9月22日、土星がうお座で衝（太陽‐地球‐土星がまっすぐに並ぶ位置関係）となる。

詳しくは「土星特集」をご覧ください。

土星（2025～2026年）

星図

宵のころ南東の空に見えている土星が、9月22日にうお座で衝となる。太陽‐地球‐土星がまっすぐに並び、一晩中見やすい時期だ。

天体望遠鏡で、環や衛星タイタンを観察してみよう。環の見え方は来年まで非常に細い状態が続いている。また、すぐ東には2日後に衝を迎える海王星もあるので、一緒に観察しよう。

