2025年9月22日 土星がうお座で衝
詳しくは「土星特集」をご覧ください。
宵のころ南東の空に見えている土星が、9月22日にうお座で衝となる。太陽‐地球‐土星がまっすぐに並び、一晩中見やすい時期だ。
天体望遠鏡で、環や衛星タイタンを観察してみよう。環の見え方は来年まで非常に細い状態が続いている。また、すぐ東には2日後に衝を迎える海王星もあるので、一緒に観察しよう。
- 【特集】土星（2025～2026年）
- 星空ガイド
- 天体写真ギャラリー：土星
